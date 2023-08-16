Задушила й хотіла вчинити самогубство: в Новій Зеландії матір визнали винною у вбивстві трьох доньок

Медики наполягають, що жінка була психічно неврівноваженою і не розуміла, що робить.
42-річна Лорен Дікасон раніше зізналася у вбивстві своїх дворічних доньок-близнючок Маї та Карли та їхньої шестирічної сестри Ліани, яке сталося майже два роки тому. Дівчат задушеними знайшов тато, який повернувся додому з роботи.
Про це повідомляє Sky News.
"Думала, що чинить правильно"
Горе-мати намагалася вбити своїх дітей за допомогою стяжок, перш ніж задушити їх подушками. Потім вона поклала їх до ліжка під ковдру і спробувала вкоротити собі віку.
Під час чотиритижневого судового розгляду прокурори вказали на тривожні повідомлення та історію пошуку в Інтернеті, зроблену Дікасон. Зокрема, вона містила коментарі про бажання вбити своїх дітей і пошук у Google "найефективнішого передозування у дітей".
Натомість захист зображував Дікасон як люблячу матір, яка впала в післяпологову депресію і перебувала в дуже похмурому стані. Мовляв, вона не мала іншого вибору, крім як убити своїх дітей.
"На її думку, вона вбивала їх з любові – вона вбивала себе і не хотіла залишати дітей… Вона була впевнена, що вчинила правильно", – сказала адвокатка Енн Тугі.
Відомо, що Лорен і Грем Дікасони переїхали до Нової Зеландії з Південної Африки за кілька днів до вбивства в пошуках стабільнішого способу життя. Чоловік підсудної сказав поліції, що знав про боротьбу його дружини зі своїм психічним здоров'ям і материнством, але гадки не мав, що вона здатна вбити дітей. Батьки Лорен Дікасон наполягають, що жахливу трагедію спричинила виснажлива душевна хвороба їхньої доньки.
Втім, присяжні відхилили позицію захисту. Тепер Дікасон загрожує довічне ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що жахливий інцидент з убивством дітей стався в селі Терешківка, що на Сумщині. Там жінка народила двійню та залишила її в господарській будівлі. Понівечені трупи немовлят на подвір'я місцевого мешканця принесли собаки.
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