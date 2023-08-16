Задушила й хотіла вчинити самогубство: в Новій Зеландії матір визнали винною у вбивстві трьох доньок

Медики наполягають, що жінка була психічно неврівноваженою і не розуміла, що робить.

42-річна Лорен Дікасон раніше зізналася у вбивстві своїх дворічних доньок-близнючок Маї та Карли та їхньої шестирічної сестри Ліани, яке сталося майже два роки тому. Дівчат задушеними знайшов тато, який повернувся додому з роботи.

Про це повідомляє Sky News.

"Думала, що чинить правильно"

Горе-мати намагалася вбити своїх дітей за допомогою стяжок, перш ніж задушити їх подушками. Потім вона поклала їх до ліжка під ковдру і спробувала вкоротити собі віку.

Під час чотиритижневого судового розгляду прокурори вказали на тривожні повідомлення та історію пошуку в Інтернеті, зроблену Дікасон. Зокрема, вона містила коментарі про бажання вбити своїх дітей і пошук у Google "найефективнішого передозування у дітей".

Натомість захист зображував Дікасон як люблячу матір, яка впала в післяпологову депресію і перебувала в дуже похмурому стані. Мовляв, вона не мала іншого вибору, крім як убити своїх дітей.

"На її думку, вона вбивала їх з любові – вона вбивала себе і не хотіла залишати дітей… Вона була впевнена, що вчинила правильно", – сказала адвокатка Енн Тугі.

Няня дівчат Менді Сіманьйоні тримає у руках їхні фото

Відомо, що Лорен і Грем Дікасони переїхали до Нової Зеландії з Південної Африки за кілька днів до вбивства в пошуках стабільнішого способу життя. Чоловік підсудної сказав поліції, що знав про боротьбу його дружини зі своїм психічним здоров'ям і материнством, але гадки не мав, що вона здатна вбити дітей. Батьки Лорен Дікасон наполягають, що жахливу трагедію спричинила виснажлива душевна хвороба їхньої доньки.

Родина Дікасонів / Фото з фейсбуку

Втім, присяжні відхилили позицію захисту. Тепер Дікасон загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що жахливий інцидент з убивством дітей стався в селі Терешківка, що на Сумщині. Там жінка народила двійню та залишила її в господарській будівлі. Понівечені трупи немовлят на подвір'я місцевого мешканця принесли собаки.

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