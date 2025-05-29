Задвохсотився "герой СВО", який керував обстрілами Маріуполя: що відомо

Заур Гурцієв. / © російські телеграм-канали

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У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь стався вибух, унаслідок якого загинув заступник міського голови Заур Гурцієв.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Стерненко.

За попередньою інформацією, на вулиці Чехова невідомий чоловік підірвав гранату. Російські ЗМІ повідомляють, що вибух кваліфікують як можливий теракт.

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© Telegram / Сергій Стерненко

Загиблий — не випадкова особа. У 2022 році Заур Гурцієв командував повітряною частиною обстрілів Маріуполя, зокрема займався наведенням ракет, які вразили базу українського полку «Азов».

«Гурцієв впровадив свої розробки у технологію наведення ракет, що дозволило в рази підвищити їхню точність та ефективність», — зазначив Стерненко.

Губернатор регіону РФ у своєму дописі визнав, що розглядаються всі можливі версії інциденту, включно з версією теракту за участю українських спецслужб. Розслідування офіційно триває.

Що відомо про Заура Гурцієва:

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З відкритих джерел стало відомо, що він також був відзначений низкою нагород від російської влади за участь у бойових діях проти України. Зокрема, отримав орден за участь в окупації Маріуполя та Авдіївки, а також медалі ордена «За заслуги перед Вітчизною» І та ІІ ступеня з мечами. Крім того, його нагородили медалями Жукова та Суворова.

© Telegram / Сергій Стерненко

Нагадаємо, у війні проти України загинув син заступниці директора американського ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс — Майкл Глосс. Він воював на боці Росії в Донецькій області.

2023 року Глосс кинув навчання, вирішивши стати мандрівником-гіпі, та вирушив у подорож світом.

Під час перебування у Стамбулі Глосс зробив російську візу і вирушив у подорож із півдня Росії до Москви. Під час мандрівки він публікував фото з прапором СРСР та створив сторінку у «Вконтакте». Майкл підписався на групи про Володимира Леніна, Йосипа Сталіна та комунізм, а також викладав відео з Володимиром Путіним.

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У грудні 2023 року Майкл розповів друзям з гіпі-руху, що хоче отримати російський паспорт та подорожувати Африкою. Однак невдовзі американця відправили на фронт до Донецької області. Востаннє хлопець з’явився в Мережі у березні 2024 року.

Загинув Глосс 4 квітня 2024 року. Подробиці загибелі невідомі. Поховали Майкла 21 грудня у США. Про загибель хлопця його родина дізналася лише за два місяці до похорону.