Зафіксовано спалах кору серед школярів, вже 60 дітей захворіли

Хвороба / © iStock

У Лондоні фіксують масовий спалах кору серед дітей шкільного віку, найбільше у північних районах міста, що пов’язують із критичним падінням рівня імунізації населення.

Про це повідомляє Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), а також представники місцевих органів охорони здоров’я, пише Sky News.

За даними медичних служб, станом на середину лютого 2026 року в районах Енфілд та Гарінгей зареєстровано понад 60 випадків із підозрою на кір. Інфекція вже поширилася щонайменше у семи школах та одному дитячому садку. За офіційною інформацією UKHSA, лише за останні шість тижнів лабораторно підтверджено 34 випадки захворювання.

Ситуацію ускладнює важкий перебіг хвороби: приблизно кожна п’ята інфікована дитина потребує госпіталізації. Медики наголошують, що всі госпіталізовані пацієнти не мали повного курсу профілактичних щеплень проти кору.

Директор служби охорони здоров’я району Енфілд Дуду Шер-Арамі заявив, що рівень вакцинації в Лондоні залишається одним із найнижчих у Великій Британії, що створило сприятливі умови для повторного поширення інфекції, яку раніше вважали контрольованою.

Згідно з математичним моделюванням, яке наводять експерти, за відсутності додаткових обмежувальних заходів кількість інфікованих у Лондоні може зрости до 40–160 тисяч осіб. Очікуваний рівень госпіталізацій, залежно від віку пацієнтів, може становити від 20% до 40%.

Фахівці нагадують, що кір є висококонтагіозним вірусним захворюванням, яке на початкових стадіях може маскуватися під звичайну респіраторну інфекцію. У подальшому хвороба здатна спричиняти серйозні ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт і незворотні ураження нервової системи.

Оскільки специфічного противірусного лікування кору не існує, єдиним ефективним методом захисту залишається вакцинація. Для формування стійкого імунітету необхідні дві дози комбінованої вакцини КПК або КПКВ.

Місцеві органи влади спільно з Національна служба охорони здоров’я впроваджують екстрені заходи для локалізації осередків інфекції в навчальних закладах та закликають батьків терміново перевірити вакцинальний статус дітей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я позбавила Велику Британію статусу країни, вільної від кору, через зниження рівня колективного імунітету.

Нагадаємо, раніше ми розповдали про те, що таке кір та чому він такий заразний і небезпечний атакож чим ця хвороба викликана.