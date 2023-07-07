Загадка невловимого Пригожина: у Пентагоні вважають, що ватажок ПВК “Вагнер” використовує двійників — NYT

Більшість часу після заколоту лідер "вагнерівців" проводить між Санкт-Петербургом і Москвою.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційного представника Пентагону, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, після заколоту ватажок “вагнерівців” перебував у Росії більшу частину часу, пересуваючись між Москвою та Санкт-Петербургом. Чиновник додав, що досі неясно, чи був Пригожин у Білорусі, зокрема тому, що він, очевидно, використовує дублерів, щоб замаскувати свої пересування.

Як повідомлялося раніше, 27 червня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підтвердив приїзд Пригожина до Білорусі, наголошуючи, що це відбулося “сьогодні”.

Але вже в четвер, 6 липня, на прескофнеренції Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть полетів до Москви.

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У Кремлі після цього заявили, що "не мають ні можливості, ні бажання" стежити за пересуваннями Пригожина.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що від'їзд Пригожина до Білорусі був однією з умов припинення заколоту, але не уточнив, чи ця умова виконується.

Раніше заступник прессекретаря Білого Дому Ендрю Бейтс заявляв, що США продовжують стежити за ПВК "Вагнер", але у них немає "нових подробиць" про місцезнаходження Пригожина.

Нагадаємо, 24 червня власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот. Тоді ж білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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