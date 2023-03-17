Загадкова хвороба вбила п'ятьох людей: викликає головний біль і кровотечу з носа перед смертю

Виявлене у африканській країні Танзанії захворювання, ймовірно, є інфекційним.

Загадкова інфекційна хвороба, яка викликає головний біль і лихоманку, вбила щонайменше п'ятьох людей у Танзанії на сході Африки.

Про це повідомляє видання Arab News.

У міністерстві охорони здоров’я країни описали хворобу як "дивну". Її симптоми включають лихоманку, головні болі, блювоту, ниркову недостатність та кровотечі з носа.

Влада направила групу лікарів для діагностики хвороби у північно-західний регіон Кагера, де зареєстровано сім випадків цієї недуги. П’ятеро людей від хвороби померли.

“Двоє інших пацієнтів перебувають у лікарні та проходять лікування. Тенденція захворювання вказує на те, що воно є інфекційним”, - сказала головний лікар Танзанії Тумаїні Нагу.

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Експерти з охорони здоров’я продовжують уважно стежити за захворюванням і вжили заходів для запобігання його поширенню.

Населення в регіоні Кагера закликають вживати запобіжних заходів, зокрема уникати дотику до рідин організму пацієнта, таких як слина, сльози, кров, сеча та фекалії, або до людей із зазначеними симптомами. Крім того, влада просить негайно повідомляти про будь-яких підозрюваних інфікованих з такими симптомами.

Минулого року у Танзанії виявили спалах лептоспірозу або “щурячої хвороби”, яка забрала життя трьох людей у регіоні Лінді на південному сході країни. Це бактеріальне захворювання, яке передається людині певними ссавцями, поширюється через воду або їжу, заражену сечею інфікованих тварин.

Нагадаємо, раніше в Аргентині троє людей померли від незрозумілої для вчених інфекції.

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