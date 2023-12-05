Загадкова пневмонія з Китаю: чому вона вражає дітей і які країни в зоні ризику — подробиці

Вчені закликають людей в Китаї не панікувати через те, що тисячі дітей скаржаться на симптоми, схожі на пневмонію.

Лікарні Китаю заполонили випадки респіраторних захворювань, а хворі діти скаржаться на симптоми, схожі на пневмонію, що призвело до посилення уваги з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це пише The Independent.

Подробиці

Респіраторні захворювання викликані відомими збудниками, і немає жодних ознак нових інфекційних захворювань, заявило в суботу, 2 грудня, Міністерство охорони здоров'я Китаю, оскільки країна готується до першої зими після зняття обмежень, спричинених Covid-19.

Спостерігається зростання випадків, пов'язаних з такими вірусами, як грип, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус, або РСВ, аденовірус, а також бактерії, такі як мікоплазма пневмонії, йдеться в заяві міністерства.

Мі Фенг, представник Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, заявив на пресконференції, що влада відкриє більше дитячих амбулаторій, намагатиметься забезпечити вакцинацію літніх людей і дітей від грипу, а також заохочуватиме людей носити маски.

Зростання кількості випадків захворювання на пневмонію в Китаї за останні два тижні стало глобальною проблемою. Кілька країн Південної Азії, такі як Індія, Тайвань, Сінгапур та інші, підвищили рівень епідеміологічного нагляду і посилили заходи.

Це також спонукало кількох сенаторів-республіканців у США закликати Джо Байдена запровадити обмеження на поїздки з Китаєм.

За словами Марії Ван Керхове, в.о. директора Департаменту ВООЗ з питань готовності до епідемій та пандемій і запобігання їм, сплеск захворюваності був спричинений тим, що діти заразилися патогенами, до яких вони не мали доступу протягом двох років обмежувальних заходів, пов'язаних з Covid-19.

“Це не свідчить про появу нового патогену. Це очікувано. Це те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому”, — сказала Ван Керхове в інтерв'ю виданню медичних новин STAT.

За словами Ван Хуаціна, головного експерта з планування імунізації Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), інфекції, спричинені Mycoplasma pneumoniae, здебільшого спостерігалися у дітей віком від п'яти до 14 років.

“Оскільки Китай пережив набагато довший і жорсткіший карантин, ніж будь-яка інша країна на Землі, очікувалося, що хвилі “виходу з карантину” можуть бути значними в Китаї”, — сказав Франсуа Баллу з Університетського коледжу Лондона в інтерв'ю агентству AFP.

Міністерство охорони здоров'я Китаю звернулося до місцевої влади з проханням збільшити кількість клінік для лікування лихоманки і закликало людей носити маски, щоб зупинити поширення хвороби.

Пекінська дитяча лікарня раніше повідомила державному телеканалу CCTV, що до закладу щодня надходять щонайменше 7 000 пацієнтів, що значно перевищує його пропускну спроможність.

Минулого тижня найбільша дитяча лікарня в сусідньому Тяньцзіні, за повідомленнями, прийняла понад 13 000 дітей у своїх амбулаторних відділеннях і відділеннях невідкладної допомоги. Провінція Ляонін, що за 690 км на північний схід від столиці, також стикається з великою кількістю хворих.

Зростання кількості хворих спонукало ВООЗ минулого тижня надіслати офіційний запит про надання даних про респіраторні захворювання та повідомлення про спалахи пневмонії у дітей.

Китайські органи охорони здоров'я у відповідь заявили, що не виявили жодних “незвичних або нових захворювань”. Чиновники стверджують, що велика кількість пацієнтів не переповнила лікарні країни, всупереч повідомленням місцевих ЗМІ.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю також попередила, що поширення кількох патогенів може призвести до великого спалаху в період між цією зимою і наступною весною.

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила в середу, 29 листопада, що зв'язок між кластерами недіагностованої пневмонії та зростанням респіраторних інфекцій наразі незрозумілий.

Що передувало

За даними ВООЗ, з середини жовтня на півночі Китаю спостерігається зростання “грипоподібних захворювань” у порівнянні з аналогічним періодом за попередні три роки.

21 листопада державна система нагляду за захворюваннями ProMED опублікувала повідомлення про “недіагностовану пневмонію”. ProMED, якою керують експерти в галузі охорони здоров'я, раніше в 2019 році вже била на сполох через вірус, що викликає Covid-19.

“Зі спалахом пневмонії в Китаї дитячі лікарні в Пекіні, Ляоніні та інших місцях були переповнені хворими дітьми, а школи та класи опинилися на межі призупинення, — заявили в ProMED, посилаючись на репортаж FTV News. Зовсім незрозуміло, коли почався цей спалах, оскільки було б незвично, якби так швидко постраждало стільки дітей”.

“Цей звіт свідчить про широкомасштабний спалах недіагностованого респіраторного захворювання в декількох районах Китаю, оскільки Пекін і Ляонін знаходяться на відстані майже 800 км один від одного. У звіті не йдеться про те, що постраждали дорослі, що дозволяє припустити певний вплив вірусу в школах”, — йдеться у повідомленні.

Деякі батьки в Шанхаї в п'ятницю, 1 грудня, заявили, що вони не надто стурбовані хвилею захворюваності.

“Застуда трапляється в усьому світі, — сказала Емілі Ву біля дитячої лікарні. — Я сподіваюся, що люди не будуть упередженими через пандемію... але подивіться на це з наукової точки зору”.

Які симптоми

За даними китайських органів охорони здоров'я, спалах може бути пов'язаний з мікоплазмою пневмонії, також відомою як “ходяча пневмонія” — поширеною бактеріальною інфекцією, що зазвичай вражає дітей, яка циркулює з травня.

Симптоми пневмонії включають біль у горлі, втому і тривалий кашель, який може тривати тижнями або місяцями. У важких випадках це може зрештою призвести до пневмонії.

Мешканець Пекіна, якого назвали лише Вей, розповів FTV News, що інфіковані діти “не кашляють і не мають жодних симптомів. У них просто висока температура (лихоманка), і у багатьох з'являються легеневі вузлики”.

Фірма з аналізу медичних даних Airfinity зазначила, що нетипові симптоми також були зафіксовані в лікарні провінції Сичуань.

“Той факт, що постраждали лише діти, свідчить про те, що це, швидше за все, вже існуючий патоген, — сказав Bloomberg професор Гонконгського університету Джин Донг-ян. — Якщо це новий патоген, то він повинен вражати переважно дорослих. Схоже, що це те, до чого дорослі вже звикли”.

Однак раніше мікоплазма викликала епідемії в Китаї кожні два-чотири роки, причому останній показник позитивності в Пекіні становив 40% — приблизно в 1,3 рази вище, ніж пік 2019 року.

Наскільки заразною є ця хвороба

Брюс Томпсон, керівник Мельбурнської школи наук про здоров'я при Мельбурнському університеті, повідомив агентству Reuters, що, за попередніми даними, немає нічого незвичайного.

“На даному етапі ніщо не вказує на те, що це може бути новий варіант Covid, — сказав він. — Єдине, що можна відзначити, це те, що ми можемо бути впевнені, що процеси епідеміологічного нагляду працюють, що є дуже хорошою новиною”.

ВООЗ рекомендує жителям Китаю вакцинуватися, ізолюватися, якщо вони відчувають себе погано, носити маски, якщо це необхідно, і отримувати медичну допомогу в разі потреби.

“Поки ВООЗ шукає цю додаткову інформацію, ми рекомендуємо людям в Китаї дотримуватися заходів для зниження ризику респіраторних захворювань”, — заявили в агентстві.

Що кажуть науковці

Маріон Купманс, голландська вірусологиня, яка консультувала ВООЗ щодо Covid, сказала, що необхідно “більше інформації, особливо діагностичної” і що “ми повинні бути обережними”.

“Завдання полягає в тому, щоб розпізнати спалахи і визначити причину”, — сказав Девід Хейманн з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Він зазначив, що, ймовірно, йдеться про сезонні респіраторні інфекції.

“Я не збираюся натискати кнопку паніки щодо пандемії на основі того, що ми знаємо на сьогоднішній день, але я буду дуже зацікавлений у тому, щоб побачити відповідь ВООЗ з боку Китаю і побачити оцінку ВООЗ після цього”, — сказав Брайан МакКлоскі, експерт з питань громадського здоров'я, який також консультував ВООЗ щодо пандемії.

“Ми бачимо систему Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ у дії”, — сказав він, маючи на увазі правила, що регулюють роботу країн з ВООЗ щодо потенційних спалахів.

Вірусолог Том Пікок з Імперського коледжу Лондона сказав, що малоймовірно, що зростання кількості інфекцій відбувається “під прикриттям”, оскільки зараз існують інструменти для “досить швидкого” виявлення нового грипу або коронавірусу.

“(Я) підозрюю, що це може виявитися чимось більш буденним або комбінацією речей — скажімо, Covid, грип, РСВ [респіраторно-синцитіальний вірус], — але, сподіваюся, ми скоро дізнаємося більше”, — сказав він.

Країни підвищують градус тривоги

Незважаючи на постійні запевнення Китаю, країни Азії, включаючи Індію, Тайвань, Таїланд і Непал, перебувають у стані підвищеної готовності або посилюють нагляд, готуючись до можливого зростання респіраторних захворювань серед людей.

П'ять американських сенаторів-республіканців на чолі з Марко Рубіо також звернулися до адміністрації Байдена з проханням заборонити подорожі з Китаєм.

“Ми повинні негайно обмежити поїздки між Сполученими Штатами і Китаєм, поки ми не дізнаємося більше про небезпеку, яку становить ця нова хвороба”, — йдеться в листі, підписаному Рубіо, головним республіканцем у сенатському комітеті з питань розвідки.

Представник адміністрації Байдена заявив, що США уважно стежать за зростанням респіраторних захворювань у Китаї, але додав, що “ми спостерігаємо сезонні тенденції. Нічого незвичайного не відбувається”.

“Наразі немає жодних ознак того, що існує зв'язок між людьми, які звертаються за допомогою до відділень швидкої допомоги в США, і спалахом респіраторних захворювань у Китаї”, — додав чиновник.

Чиновники охорони здоров'я США уважно спостерігають за спалахом пневмонії, що вразила дітей в одному з округів штату Огайо, підкреслюючи, що спалах, схоже, викликаний добре відомими патогенами і не пов'язаний з кластерами пневмонії, зареєстрованими в Китаї та деяких частинах Європи.

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