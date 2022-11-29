"Загадкова" смерть білоруського міністра: у Тихановської назвали три версії

Можна говорити про три версії смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, якого називали "єдиним ланцюжком" між Лукашенком та Заходом.

Про це заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в ефірі каналу Freedom.

На його думку, смерть Макея стала несподіванкою навіть для самого Олександра Лукашенка.

"Що це було, ми дізнаємося, напевно, тільки після розкриття всіх документів після змін у Білорусі, коли архіви КДБ вийдуть назовні. Зараз можна припускати. Є три версії: війна кланів, провокація Росії, Кремля і, власне, природна смерть Макея", — сказав Вячорка.

За словами опозицінера, Лукашенко втратив "друга, вірного пса", людину, "яка виводила його на Захід і відбілювала всі злочини" білоруського диктатора. Знайти заміну Макею Лукашенкові буде надзвичайно складно.

"Замінити Макея насправді ніким, бо це не про посаду, це про людину. А коли ти тиран, диктатор, оточений товстими стінами, нікому не довіряєш, то кожна така людина, їх дуже мало, яка тобі лояльна, вони дуже цінні", — сказав Вячорка.

Тим не менш, соратник Тихановської називає конспірологічною версію про те, що смерть Макея нібито була сигналом від Путіна Лукашенкові, щоб останній швидше наважився вступити у війну проти України та не вів кулуарних перемовин із Заходом.

“Це така конспірологічна версія, яка насправді лише посилює образ Лукашенка, який захищається від Кремля. Це не так. Вони грають у парі за одну команду з Путіним. І друге, це посилює також образ Кремля, якому не сподобався Макей. Але питання навіщо це, коли мають набагато більше важелів впливу на Лукашенка і через інших людей, і через КДБшників, і особисте оточення”, — зазначив Вячорка.

Опозиціонер підтвердив, що Макея вважали посередником між Лукашенком і лідерами західних держав.

"На тлі кровожерного Лукашенка він був незвичним для системи “західним дипломатом”, — каже соратник Тихановської. Він стверджує, що попри все Макей мав антиукраїнську позицію і підтримав війну РФ проти України.

Таємнича смерть білоруського міністра

Нагадаємо, про смерть голови МЗС Білорусі Володимира Макея стало відомо 26 листопада. Дипломата не стало у віці 64 років. Причина його смерті не вказувалася.

Російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає, що голову МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором цієї країни із Заходом, могли вбити.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що смерть білоруського міністра пов'язують з діяльністю російських спецслужб, щоб ліквідувати єдиний канал зв'язку Лукашенка із Заходом.

Сьогодні, 29 листопада, Володимира Макея поховали. Лукашенко пішки прийшов з адміністрації президента Білорусі до мінського Дому офіцерів, щоб попрощатися з ним.