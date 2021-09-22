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Загадкова смерть блогерки у США і заява ВООЗ проти COVID-ревакцинації. П'ять новин, які ви могли проспати

Загадкова смерть блогерки у США і заява ВООЗ проти COVID-ревакцинації. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Виявлене в неділю в національному парку Вайомінґа тіло належить блогерці Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим. Читати далі –>
  • Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявив про бажання взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Читати далі –>
  • Американський актор Віллі Гарсон, найбільше відомий за роллю Стенфорда Блатча в "Сексі і місті" та Моззі в "Білому комірці", пішов із життя у віці 57 років. Читати далі –>
  • В американському штаті Айдахо від ускладнень COVID-19 померла дипломована медсестра з міста Кьор-д’Ален, мати двох десятирічних близнюків Наталі Райз. Читати далі –>
  • Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре закликала світ відмовитися від масового щеплення людей третьою дозою препаратів від COVID-19 на тлі браку вакцин у бідних країнах. Читати далі –>
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