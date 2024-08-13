Загадкове вбивство немовляти у 1987 році: поліція через 37 років затримала підозрювану

Підозрювану затримали майже через 40 років.

У США затримали жінку, яка може бути причетною до вбивства немовляти, тіло якого знайшли на смітнику 1987 року.

Про це пише CNN.

Слідчі заарештували 55-річну жінку в Північній Кароліні у зв'язку зі смертю новонародженої дівчинки, знайденої на смітнику в Каліфорнії 37 років тому.

Завдяки тестуванню ДНК детективи встановили, що матір'ю дитини є Мелісса Джин Аллен Авіла. Саме її звинувачують у вбивстві дівчинки.

Новонароджена була знайдена мертвою в сміттєвому контейнері в Ріверсайді 13 жовтня 1987 року чоловіком, який шукав вторсировину.

Слідчі відділу вбивств не змогли ідентифікувати підозрюваного, і справа залишалася нерозкритою майже 40 років. У 2020 році новий відділ розслідувань вбивств департаменту знову відкрив справу.

Поліція повідомила, що працювала з компанією, яка займається тестуванням ДНК, за фінансової підтримки некомерційної організації, яка надає фінансову допомогу слідчим органам і сім'ям, щоб допомогти розкрити нерозкриті справи за допомогою "передових рішень для аналізу ДНК і судово-медичної генеалогії". Саме завдяки цьому вдалось знайти родичів немовляти.

На момент смерті дитини підозрюваній було 19 років. За словами поліції, не було жодних доказів того, що батько дитини мав якийсь зв'язок зі справою. Жінку судитимуть у вересні.

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