Загадкова смерть українця в Німеччині – за кордоном серія нападів на наших громадян

У Німеччині сталося загадкове вбивство українця. 46-річний біженець помер у гуртожитку в Ростоку до прибуття швидкої допомоги. На тілі загиблого виявлено серйозні поранення, – в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

Пресслужба поліції Ростока повідомила, що "12 серпня 2024 року близько 12:15 співробітник служби безпеки знайшов важко пораненого чоловіка". Лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця. Поліція розпочала розслідування, і наразі встановлено, що на місці інциденту є докази вбивства.

Цей випадок не єдиний у серії нападів на українців за кордоном. У Варшаві у червні напали на двох молодих українців, завдавши їм ножових поранень. Нападники погрожували, а потім побили жертв, залишивши їх тяжко пораненими. У Чехії у червні агресивна група росіян напала на членів української волонтерської організації, завдавши фізичних ушкоджень. У Німеччині, у Дортмунді, невідомі напали на 15-річного підлітка з України, завдавши йому серйозних ножових поранень.

Нещодавно в Угорщині було вбито українця у сварці, що переросла в бійку. Підозрюваного затримали на місці злочину. Після цього справу взяло під контроль українське МЗС, а також розпочато розслідування у Німеччині щодо вбивства двох українських військових у Мурнау, запідозреного росіянина. Міністр внутрішніх справ Баварії відкидає версію політичного мотиву, але прокуратура не виключає можливості такого мотиву.

Проблеми з нападками на українців за кордоном тривають, і обставини цих випадків залишаються під слідством.

Нагадаємо, у притулку для біженців у німецькому місті Росток вбили українця. Патрульна поліція швидко затримала підозрюваного в злочині, але пізніше прокуратура вирішила звільнити його під заставу. Підозрюваним у справі є 26-річний громадянин України.

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