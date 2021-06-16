Загадкова смерть українки в Туреччині: що відомо про її коханого, який знімав трагедію на камеру

Дівчина перед тим, як зірватись з балкона, просила коханого про допомогу, натомість той все знімав на камеру.

У Туреччині загинула українка Анжеліка Сраб'янц родом із Сум, яка кілька років проживала в Стамбулі з місцевим чоловіком. За попередніми даними, трагедія сталась після того, яка пара повернулась додому після вечері у ресторані. Дорогою у них виникла сварка через ревнощі. Камера безпеки зафіксувала, як пара зайшла до помешкання, а через деякий час дівчина випала з балкона п'ятого поверху.

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Як пише "КП в Україні" з посиланням на знайомих загиблої, Анжеліці Сраб'янц було 33 роки. Вона мала вищу освіту і добре знала англійську. У минулому працювала в коледжі, а пізніше в Сумському аграрному університеті, де викладала земельне та аграрне право.

За словами її друзів, Анжеліка давно хотіла переїхати з України і змінити своє життя. Дівчина дуже швидко змінила кілька країн, перш ніж опинитися в Туреччині. Про її коханого Бурака знайомі Анжеліки дізнались від неї восени 2020 року. Разом молоді люди не жили. Анжеліка винаймала квартиру в Стамбулі, а у Бурака вона бувала періодично.

Спершу дівчина хвалила коханого і зізналася, що була щаслива. Їй подобалося, як він залицявся до неї. Але пізніше почались скандали.

"Анжеліка була дуже красивою, ефектною і доглянутою дівчиною, на неї звертали увагу, що, схоже, не подобалося Бураку. Песимістичних ноток в її настрої рідко можна було помітити. Але як з'явився у неї цей Бурак, вона зізналася, що він міг з неї знущатися", - розповідає знайомий Анжеліки.

Попри це, дівчина не поспішала розлучатись з ревнивим коханим, адже говорила, що кахає його.

"Я радив їй йти від нього, раз він такий, навіщо він їй? Але вона відповідала, що любить його, хоча і погоджувалася, що потрібно йти. А в підсумку мирилася з ним і жила далі", - розповідає знайомий Анжеліки.

Одна з подруг загиблої розповідає, що Анжеліка була доброю, завжди всім допомагала, ніколи нікому не скаржилася на свої проблеми - все в собі тримала.

"Ми зв'язувались з нею телефоном, але рідко. Після її переїзду робити це стало важче. Коли розмовляли з нею останній раз, то вона була в чудовому настрої. Пропонувала займатися собаками, я і подумала, що вона зараз цим захопилася. А згодом виявилося, що до роботи з собаками її залучив Бурак", - каже дівчина.

Анжеліку Сраб'янц турецькі ЗМІ називають моделлю, але це не цілком так, кажуть її товариші. Дівчина справді знімалася в Туреччині, як модель, в її портфоліо можна без зусиль знайти на сайтах зарубіжних модельних агентств. Але більшу частину часу вона була посередником - відправляла турецьких студентів на навчання до України. Також вона допомагала своєму бойфренду з дресуванням собак.

Співмешканець українки Бурак, фото / соцмережі

Опісля трагедії її співмешканець Бурак запевняв поліцейських, що Анжеліка була схильною до самогубства, навіть нібито якось намагалася перерізати собі вени. Але її друзі в це не вірять.

"Щоб вона сама себе вбила - це неможливо. Не уявляю. Вона заробляла сама, працювала в коледжі, намагалася щось перепродати, вона не з тих жінок, які будуть бігати за чоловіком заради матеріальної допомоги", - заявляє подруга загиблої українки.

Після смерті українки в квартирі Бурака були знайдені наркотики. Але те, що дівчина могла вживати заборонені речовини, її подруга не вірить.

"А щодо нібито знайдених наркотиків - я впевнена, вона точно не вживала. Випити вона могла, але наркотиків ніколи не було й близько. Я добре її знаю з 2012 року, вона не така людина", - додала приятелька покійної.

Як ми повідомляли раніше, коханий українки зізнався, що в цей зловіщий вечір вони справді посварилися. За його словами, він пішов до вбиральні, а коли вийшов, дівчина висіла на перилах балкона, буцім-то хотіла його налякати. Він почав знімати це на телефон.



Поліція вилучила відео, де зафіксовано, як дівчина зі словами "Бурак, будь ласка допоможи" не втримується і зривається з балкона. На ньому видно, як чоловік іде на балкон, дівчина просить допомоги. Потім все відбувається на чорному фоні.

Як саме допомагав хлопець, на зрозуміло, але у правоохоронців виникли питання, чому парубок замість допомоги, знімав все на відео.



Наше міністерство закордонних справ підтвердило ТСН, що стежить за перебігом розслідування.

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