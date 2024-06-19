Загадкова смерть в Празі та як це пов’язано зі скандальним контрактом з українським Міноборони: розслідування ЗМІ

Зеленка був оголошений у розшук через те, що після того, як відвіз свою доньку до школи, перестав виходити на зв’язок та зник.

В Празі знайшли мертвим голову ради директорів кредитної спілки Podnikatelská družstevní záložna Роберта Зеленка. Спілка була замішана у справу про контракт щодо постачання українським військовим 100 тисяч мін. А співпрацю повинна була відбуватися українським Міноборони та компанією "Львівський арсенал".

Про це пише видання “Цензор.net”.

Як зазначається, тіло Зеленки знайшли ще 8 червня. Напередодні він був оголошений у розшук через те, що після того, як відвіз свою доньку до школи, перестав виходити на зв’язок та зник.

“З огляду на те, що останнім часом зниклий має психологічні проблеми та тривожні стани, не виключається, що його життю загрожує небезпека", — повідомляли в поліції.

Спочатку ж в повідомленнях від правоохоронців йшлося про те, що чоловік, “ймовірно, вчинив самогубство”. Проте згодом заяву відредагували “з поваги до сім’ї покійного”, а згадку про самогубство прибрали.

Водночас 10 жовтня минулого року “Львівський арсенал” уклав з Міноборони контракт, за яким мав поставити мінометні постріли калібру 120 мм та 82 мм.

“Компанія отримала попередню оплату у 97 % під зобов’язання через два місяці доставити зброю в Україну. Кошти заплатили, їх прогнали через кілька компаній – спочатку через словацьку компанію "Sevotech", потім хорватську "WDG Promet", але зброю так і не поставили. Зате з’ясувалося, що хорватська компанія за гроші, ідентичні отриманим від Міноборони, купила занедбане приміщення порохового заводу у Боснії. При цьому майже 4 мільйони євро під час перших транзакцій було виведено в кеш”, - пише видання.

Вже навесні цього року Міноборони України звернулося до господарського суду з позовом про стягнення зі “Львівського арсеналу” 1,3 мільйона гривень попередньої оплати. Та взимку ці гроші було відсуджено. Після чого керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва було затримано.

“Попри те, що слідство вела Нацполіція, за дозволом на арешт звернулися до Вищого антикорсуду. Далі саму справу віднесли в НАБУ. Антикорбюро її почитало і повернуло в Нацпол. Наразі Лієв перебуває на свободі. Про справу “Львівського арсеналу” вважайте забули. І тут - смерть у Чехії”, - пише видання.

Проте смерть Зеленки в контексті цих подій виглядає доволі неоднозначно. Зі свого боку в поліції Праги заявили, що “чоловіка знайшли без ознак життя”. Правоохоронці дійшли висновку, що це начебто було самогубство.

“Чужу провину виключено”, - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, що у Празі десятки тисяч людей зібралися на мітинг заради підтримки України.

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