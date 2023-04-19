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Загадкова трагедія: у Польщі знайшли мертвими чоловіка та жінку з України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Загадкова трагедія: у Польщі знайшли мертвими чоловіка та жінку з України

У Польщі знайшли мертвими чоловіка та жінку з України. Їхні тіла тривалий час пролежали у квартирі. Фото: lodz.naszemiasto.pl

Причини трагедії розслідує польська поліція.

У Польщі в місті Лодзь знайшли мертвими 36-річного чоловіка та 31-річну жінку з України. Їхні тіла були в зачиненій квартирі. 

Про це пише wprost.pl

Про трагічний випадок стало відомо у вівторок ввечері. За повідомленням, роботодавець 36-річного і 31-річної жертв повідомив екстрені служби про те, що вони не були на роботі від минулої п'ятниці.

Пожежники прибули до квартири, яку орендувала пара, вибивши двері. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання - вони були роздуті, частково гнилі і на них були плями від атмосферних опадів.

Портал Lodz Nasze Miasto повідомив, що тіло чоловіка лежало в пляжному наметі на ліжку, а жінка сиділа в кріслі. У квартирі не було виявлено чадного газу, але в одній з кімнат працював газовий обігрівач.

"Ми з'ясовуємо причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку і опитали свідків - на даний момент не можна виключити причетність третіх осіб до загибелі жінки і чоловіка. Обидва є громадянами України", - повідомила Каміла Совінська, прессекретарка Лодзинського міського відділу поліції.

Рідним покійних уже повідомили про трагедію. Польська поліція встановлює причини трагедії. 

Нагадаємо, у Польщі на авіабазі знайшли тіло солдата. Він перебував в одному з житлових контейнерів.

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Дата публікації
Перегляди
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