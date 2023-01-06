Загадкове вбивство у США: знайдено мертвою родину з 8 людей

Поліція не розголошує перебіг розслідування справи.
Родину з восьми осіб, зокрема п'ятьох дітей, знайшли застреленими в сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта. Чиновники не розголошують мотив вбивства.
Про це пише Бі-бі-сі.
Поліція виявила тіла, коли проводила перевірку добробуту помешкання. Представник місцевої влади Роб Дотсон сказав, що місто з населенням близько 8 000 людей шоковане трагедією.
"Наша спільнота в цей час відчуває біль. Вони відчувають втрату, вони відчувають біль і у них є багато запитань", — сказав Дотсон у відеозверненні.
Він додав, що сім'я добре відома в місті, і згодом поліція оприлюднить додаткову інформацію про розслідування.
Енох-Сіті — невелике сільськогосподарське містечко в південно-західній частині штату, приблизно за 245 миль (394 км) на південь від Солт-Лейк-Сіті.
Нагадаємо, у Франції поліція провінції Нормандія заарештувала чоловіка за вбивство жінки, не маючи ні тіла, ні навіть імені жертви.
Читайте також:
- Вбивство 15-річної румунки: на подвір'ї вбивці виявили спалені останки інших жертв
- У супермаркеті США знайшли останки юнака, який зник 10 років тому
- Робив селфі з відрубаною головою: у Росії затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивствах і канібалізмі
- Сім'я купила стару валізу і знайшла там рештки людини: моторошна історія у Новій Зеландії