Загадкове затоплення яхти мільярдера на Сицилії: звідки взявся восьмий труп і до чого тут спецслужби

В один день з Лінчем помер його діловий партер та співвідповідач у справі про шахрайство в США.

Італійська влада посилить охорону затонулої в серпні суперяхти Bayesian британського технологічного магната Майка Лінча, яка досі знаходиться на дні біля берегів Сицилії. Заходи безпеки також посилять і після підйому судна на поверхню, якщо до цього часу водолази не знайдуть секретні розвіддані, які, ймовірно, зберігалися на борту у водонепроникному сейфі.

Про це пише CNN із посиланням на анонімні джерела, близькі до слідства.

За словами джерел видання, ця надсекретна інформація, яку мав Лінч, пов'язана з низкою західних розвідувальних служб і може становити інтерес для іноземних урядів.

Надсекретна інформація та робота на спецслужби – чого ми не знали про Майка Лінча

Лінч був пов'язаний з британськими, американськими та іншими розвідувальними службами через свої різні компанії, зокрема через засновану ним компанію з кібербезпеки Darktrace. У квітні ця компанія була продана приватній інвестиційній компанії Thoma Bravo із Чикаго. Крім того, Лінч свого часу був радником британських прем'єр-міністрів Девіда Кемерона і Терези Мей з питань науки, технологій і кібербезпеки.

За інформацією одного з джерел, ця надтаємна інформація зберігалася на двох зашифрованих жорстких дисках, з якими Лінч ніколи не розлучався у поїздках, оскільки "не довіряв хмарним сервісам". Імовірно, вони могли зберігатись у водонепроникному сейфі на борту яхти.

Фахівці-дайвери з дистанційними камерами ретельно обшукали судно, але поки що не знайшли ні сейф, ні жорсткі диски. За словами водолазів, італійські правоохоронні органи спочатку побоювалися, що затонула яхта може привабити грабіжників через ювелірні прикраси і цінні предмети, що залишилися на борту.

Тепер влада стурбована, що за надсекретною інформацією можуть полювати агенти іноземних урядів, зокрема Росії та Китаю. Тому вони вимагали встановити камери підводного спостереження та охороняти затонулу яхту вдень і вночі.

"Було прийнято та виконано офіційний запит на додаткову охорону уламків доти, доки їх не вдасться підняти", — підтвердив виданню представник сицилійського управління цивільної оборони.

Причина смерті Лінча та восьмий труп

Затоплення яхти Лінча призвело до смерті шести пасажирів та одного члена екіпажу. Згідно з попередніми результатами розтину, американський адвокат Кріс Морвілло та його дружина Неда, британський банкір Джонатан Блумер та його дружина Джуді – померли від задухи або "сухого втоплення", коли в повітряному міхурі в їхніх каютах закінчився кисень.

Шеф-кухар Рекальдо Томас, чиє тіло було знайдено на поверхні води, помер від утоплення.

Водночас результати розтину самого Лінча та його 18-річної доньки Ханни були "менш однозначними", повідомив судмедексперт. Він зазначив, що на тілах не було фізичних травм, але остаточні висновки щодо причини смерті можна буде зробити після отримання результатів токсикологічних тестів.

Після аварії яхти вижили дружина Лінча Анджела Бакарес та ще 14 осіб, включно з 9 членами екіпажу та однорічною дитиною. Капітан судна Джеймс Катфілд, вахтовий матрос і механік судна перебувають під слідством за підозрою у ненавмисних вбивствах та неналежному виконанні службових обов'язків, які призвели до краху яхти з необережності. Попри розслідування, всім тим, хто вижив, дозволили залишити Італію.

Морвілло представляв Лінча в суді цього літа, коли його виправдали у справі про шахрайство, пов'язане з поглинанням Hewlett Packard його компанії-розробника програмного забезпечення Autonomy. Блумер у цьому судовому процесі виступав свідком захисту.

За "трагічним збігом", діловий партнер Лінча та ексдиректор Darktrace Стівен Чемберлен, який також проходив відповідачем у справі про шахрайство в США, помер того ж дня, коли затонула яхта Bayesian. За два дні до затоплення яхти його збила машина під час пробіжки.

Під час допиту капітан судна розповів, що Лінч знав про те, що сталося, і збирався перервати круїз і відвідати свого партнера, але не встиг цього зробити. Чемберлен помер у лікарні лише за кілька годин після того, як затонула яхта Лінча. За словами адвоката Чемберлена, Лінч не міг знати про смерть свого партнера, а Чемберлен був у комі, тому не міг знати про затоплення судна.

Італійський прокурор Амброджо Картозіо заявив, що жодних особистих речей, зокрема комп'ютерів, коштовностей чи жорстких дисків Лінча на судні не виявили. Але бортові жорсткі диски та камери відеоспостереження, підключені до навігаційної системи яхти, були передані слідчим, щоб допомогти з'ясувати, чому суперяхта з усіма можливими безпековими системами затонула всього за 16 хвилин після початку раптового, але цілком звичайного шторму.

Після того, як водолази завершать обстеження затонулої яхти цього тижня, вони дадуть рекомендації, яким чином підняти 473-тонне судно, щоб уникнути витоку 18 000 літрів палива і вберегти від викрадення надсекретні розвіддані, які все ще можуть перебувати на борту.

Нагадаємо, італійська прокуратура розслідує дії трьох членів екіпажу яхти британського технологічного магната Майка Лінча у зв'язку із затопленням судна під час шторму біля берегів Сицилії.

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