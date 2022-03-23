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Загадкове зникнення: міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів – ЗМІ

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Загадкове зникнення: міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів – ЗМІ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу / Associated Press

Журналісти зазначають, що Шойгу припинив з'являтися у публічному просторі від 11 березня.

Від 11 березня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу припинив з'являтися у публічному просторі.

Про це повідомляють російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" та "Агентство", пише BBC. 

За даними журналістів, востаннє Шойгу з'являвся у російських новинах 11 березня, під час зустрічі з турецьким колегою Хулусі Акмаром. 

Того ж дня міноборони розповідало про візит Шойгу до Центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика – там міністр вручав нагороди російським окупантам, які брали участь у бойових діях в Україні.

Згодом, 18 березня, на сайті Кремля з'явилося повідомлення, що Шойгу брав участь у нараді постійних членів Ради безпеки із Володимиром Путіним, однак фото та відео з цієї зустрічі не публікувалися.

За даними ЗМІ, до 11 березня новини про події за участю Шойгу публікувалися майже щодня.

Нагадаємо, Путін через провал у війні в Україні припинив дослухатися до думки своїх спецслужб.

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