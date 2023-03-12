Загадкові отруєння дівчат "невідомими газами": поліція Ірану затримала понад 100 підозрюваних

У березні десятки школярок із 30 міст 10 іранських провінцій були госпіталізовані через отруєння "невідомими газами".

Поліція Ірану заарештувала понад 100 осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння сотень школярок по всій країні.

Про це повідомило державне інформаційне агентство IRNA.

У міністерстві внутрішніх справ Ірану заявили, що в рамках слідства про отруєння сотень школярок понад 100 підозрюваних були "ідентифіковані та заарештовані" у багатьох містах країни, зокрема в столиці Тегерані.

"Попередні результати розслідування показують, що деякі з цих людей з пустощів або авантюризму, з метою закриття класів і під впливом створеної психологічної атмосфери, вжили таких заходів, як використання нешкідливих речовин", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Ірані прокотилась чергова хвиля отруєння невідомим газом. До медичних закладів потрапили сотні дівчат, у всіх були однакові симптоми: проблеми з диханням, головні болі та запаморочення.

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