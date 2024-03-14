Загадкові смерті охопили "Лукойл": у робочому кабінеті знайшли мертвим п'ятого топменеджера компанії

За даними російських пабліків, Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті.

У середу, 13 березня, помер ще один топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойла". У віці 53 років вчинив самогубство віцепрезидент Віталій Робертус.

Про це пишуться російські телеграм-канали.

Baza пише, що Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті на Стрітенському бульварі.

"Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топ-менеджер здійснив суїцид та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років", - написав паблік.

Деякі пабліки пишуть, що російський топменеджер повісився у робочому кабінеті. За даними пабліків, це п'ята смерть.

Про смерть 53-річного топ-менеджера у компанії заявили 12 березня, однак не уточнили причини.

Нагадаємо, російський мільярдер помер під час сеансу із шаманами.

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