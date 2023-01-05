Загадкові смерті: у Польщі батька та його 3-річну доньку знайшли мертвими біля авто

Поліція не розголошує обставин трагедії.
Поблизу міста Білгорай Люблінського воєводства Польщі 4 січня знайшли мертвими 37-річного батька та його 3-річну доньку.
Про це пише wprost.pl.
Відомо, що батько та донька зранку поїхали з дому та не повернулись. Рідні зниклих звернулись до поліції і вже через кілька годин дорослого та дитину знайшли на дорозі поблизу лісу. Їхні тіла були біля автомобіля, на якому їхав чоловік.
"За повідомленнями родичів, батько з донькою близько 10:00 поїхав з місця проживання на автомобілі, не повернувся та на зв’язок із рідними не виходив. Було одразу розпочато пошуки. До пошуків залучили поліцейських, пожежників державної та добровільної пожежних дружин, які мали дрон із тепловізором та квадроцикли", - каже речниця поліції у Любліні Йоанна Клімек.
Про причини загадкових смертей батька та доньки не повідомляють. У поліції додали, що в них не було повідомлень про насильство в родині. Рідним покійних надали психологічну допомогу.
Нагадаємо, у Познані, що в Польщі, судять 52-річну Світлану П., якій інкримінують катування п'яти дітей. Її звинуватили в тому, що вона катувала малечу і продавала дітей педофілам.
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