Загадкові смерті: у Польщі батька та його 3-річну доньку знайшли мертвими біля авто

Поблизу міста Білгорай Люблінського воєводства Польщі 4 січня знайшли мертвими 37-річного батька та його 3-річну доньку.

Про це пише wprost.pl.

Відомо, що батько та донька зранку поїхали з дому та не повернулись. Рідні зниклих звернулись до поліції і вже через кілька годин дорослого та дитину знайшли на дорозі поблизу лісу. Їхні тіла були біля автомобіля, на якому їхав чоловік.

"За повідомленнями родичів, батько з донькою близько 10:00 поїхав з місця проживання на автомобілі, не повернувся та на зв’язок із рідними не виходив. Було о дразу розпочато пошуки. До пошуків залучили поліцейських, пожежників державної та добровільної пожежних дружин, які мали дрон із тепловізором та квадроцикли", - каже речниця поліції у Любліні Йоанна Клімек.

Про причини загадкових смертей батька та доньки не повідомляють. У поліції додали, що в них не було повідомлень про насильство в родині. Рідним покійних надали психологічну допомогу.

Нагадаємо, у Познані, що в Польщі, судять 52-річну Світлану П., якій інкримінують катування п'яти дітей. Її звинуватили в тому, що вона катувала малечу і продавала дітей педофілам.

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