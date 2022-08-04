"Загадковий маршрут" Іл-76: стало відомо, чому напередодні до Білорусі прилітало російське судно (фото)

Транспортний літак Іл-76 ВКС РФ увечері 3 серпня вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії, а потім вирушив до Мінська.

Про це пише "Беларускі Гаюн".

За інформацією спостерігачів, борт доставив учасників конкурсу "Упевнений прийом" (серед зв'язківців). Він проходить у рамках Вірменських міжнародних ігор – 2022 у Білорусі.

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Відомо, що на аеродром в Мачулищі прибули представники Росії, В'єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі.

Організатором цих щорічних ігор є Росія. Армійські міжнародні ігри відбуваються у кількох країнах. Відомо, що цього року великий захід триватиме з 13 до 27 серпня.

Нагадаємо, на полігонах Білорусі кілька днів тривають посилені тренування і почастішали навчання висадження десанту.

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