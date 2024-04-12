Загарбники вербують у російських колоніях жінок на війну проти України

Російські загарбники почали мобілізувати увʼязнених жінок на війну проти України, щоб збільшити кількість людського ресурсу на фронті.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російські агітатори у тюрмах шукають жінок зі знанням медицині. Також вони запрошують жінок ставати снайперами і штурмовиками.

"Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими. Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських в'язницях відключають опалення.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війни проти України.

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