Загибель альпіністів на Ельбрусі і повернення страт в Афганістані. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Колишній президент України Петро Порошенко може потрапити до реєстру олігархів і зіткнутися з низкою обмежень, зокрема із забороною приватизації та "деклараціями про контакт". Читати далі –>
- У Кабардино-Балкарії (РФ) кількість загиблих під час сходження на гору Ельбрус альпіністів зросла до п'яти. Читати далі –>
- ФБР видало федеральний ордер на арешт нареченого блогерки Габбі Петіто, тіло якої в неділю виявили в національному парку Вайомінґа. Читати далі –>
- Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" готується відновити страти та ампутації кінцівок, які раніше привселюдно відбувалися на спортивному стадіоні Кабула. Читати далі –>
- Британський актор Том Фелтон знепритомнів під час турніру з гольфу серед знаменитостей, який відбувався в американському штаті Вісконсин напередодні 43-го Кубка Райдера. Читати далі –>