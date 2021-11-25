Загибель мігрантів у Ла-Манші та новий COVID-штам із 32 мутаціями. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Ла-Манші затонуло судно з 34 мігрантами на борту, внаслідок чого загинула щонайменше 31 людина. Читати далі –>
- Двоє американських сенаторів Роб Портман (штат Огайо) та Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) закликають збільшити військову допомогу для України на 50 мільйонів доларів. Читати далі –>
- У Росії внаслідок задимлення на вугільній шахті "Листвяжна" у місті Білово Кемеровській області постраждали до пів сотні людей. Читати далі –>
- В Італії заявили про обмеження невакцинованим від COVID-19 жителям доступу до низки громадських місць. Читати далі –>
- Британські вчені вважають, що новий штам COVID-19 "B.1.1.529" із "надзвичайно великою кількістю" мутацій може викликати нові хвилі захворювань на коронавірус. Читати далі –>