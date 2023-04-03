Загибель пропагандиста Татарського: з’явилося відео з дівчиною, яка занесла коробку з вибухівкою

Дівчина з великим пакунком не відразу знайшла вхід до кафе, де відбувалася зустріч із російським “військкором”.

У Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент, коли до кафе “Стріт бар” у Санкт-Петербурзі зайшла дівчина з “подарунком”, який став убивчим для російського пропагандиста Владлена Татарського.

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

Приблизно о 17:25 камера зафіксувала, як дівчина заносить у кафе коробку з бюстом-статуеткою, в якій, за припущенням російських правоохоронців, була вибухівка. Вхід вона знайшла не відразу, проте таки потрапила всередину. Майже через годину стався вибух.

Також опубліковано фото після вручення подарунка Владлену Татарському, які зробив очевидець події.

“Дівчина подарувала бюст і пішла на своє місце, але Владлен її зупинив і попросив сісти поряд. Вона сказала, що соромиться, але пішла і сіла неподалік”, - цитує його слова місцеве видання “Фонтанка”.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що у Санкт-Петербурзі затримали 26-річну Дар'ю Трепову, яку підозрюють у причетності до вбивства колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського. Вибух стався у кафе, власником якого є терорист Пригожин, під час так званого "творчого вечора" російського "військкора"

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