Загибель від млинців: ненажерлива росіянка померла жахливою смертю

У Росії мешканка Омської області під час Масляної вирішила взяти участь у конкурсі з поїдання млинців. Але 38-річна росіянка померла, подавившись млинцем.

Про це повідомлять у Мережі російські пабліки та пропагандистські ЗМІ з посиланням на поліцію РФ.

Змагання з поїдання відбувалося 25 лютого в санаторії Омської області. Перемагав той, хто з'їв більше всіх млинців.

Взяти участь в цьому поєдинку вирішила і 38-річна жінка, яка приїхала на оздоровлення до санаторію, оскільки хворіла. Який саме діагноз був у росіянки, не уточнюється.

На момент прибуття медиків росіянка вже померла. Ті, хто були поруч, не змогли допомогти жінці. Росіяни в мережі обурюються, чому в санаторії не знайшлося жодної людини, яка б змогла надати першу допомогу.

"Найстрашніше, що померла жінка була з діагнозом, тому й відпочивала в санаторії соціальною путівкою. Знаючи, що жінка хвора, навіщо дозволили їй брати участь у конкурсі? Народ повеселити!?", - пише одна з росіянок у Мережі.

У поліції підтвердили інформацію. І повідомили, що за цим фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше в американському Бостоні померла студентка, яка вдавилася під час конкурсу з поїдання хот-догів на швидкість.

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