Загибель військових США у Йорданії: Байден заявив, що не прагне ескалації

Разом з тим президент США ухилився від конкретики щодо відповіді на американську базу у Йорданії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не прагне більш широкомасштабної війни на Близькому Сході, коментуючи загибель трьох американських військових у Йорданії.

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Про це інформує Associated Press.

"Я не думаю, що нам потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну", - сказав він.

При цьому, як зазначає видання, Байден, заявивши про небажання розширення війни на Близькому Сході, ухилився від конкретики.

На думку журналістів, поки що не зрозуміло, чи мав Байден на увазі, що він визначився з конкретним планом дій у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові США на базі в Йорданії сплутали свій безпілотник із ворожим.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США.

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