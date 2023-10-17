Загиблі діти в Секторі Гази: розслідувачі встановили, що ООН використовує неперевірені дані ХАМАС

ООН використовує дані про кількість вбитих дітей у Секторі Гази, надані ХАМАСом. Вони не є перевіреними.

Про це йдеться у розслідуванні BILD.

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Журналісти апелюють до заяви представника ЮНІСЕФ Джеймса Елдера у Женеві. Він повідомив, що вбито та поранено сотні дітей.

"Число дітей, убитих у секторі Газа, зростає з кожною годиною. Загибель дітей слід зупинити", – наголосив він.

Ці дані викликали сумніви, тож BILD направив запит до ЮНІСЕФ, щоб дізнатися, на чому вони ґрунтуються.

"Там не відповіли конкретно про Газу, але сказали, що за загибелі дітей у будь-яких конфліктах отримують інформацію "від персоналу ООН та інших джерел на місці, правозахисних організацій, НУО, органів охорони здоров'я та ЗМІ", – зазначають розслідувачі.

Відомо, що про "мученицьку смерть" 724 дітей заявило "Міністерство охорони здоров'я Палестини", що базується на півночі сектора і перебуває під контролем ХАМАС. Представник ЦАХАЛ Ар'є Шаруз Шалікар заявив BILD, що "МОЗ Палестини" безпосередньо поширює пропаганду бойовиків.

Джерело НУО Defense for Children International повідомляє про 1030 загиблих дітей та також використовує риторику ХАМАС у своїх заявах.

"BILD запитав ЮНІСЕФ, чи перевіряє вона достовірність даних від таких НУО та "МОЗ Палестини". Там відповіли, що «перевірити велику кількість жертв не можна миттєво, тому ЮНІСЕФ каже, що про загибель дітей "повідомляється", – йдеться у повідомленні.

Але представник ЮНІСЕФ Елдер це слово не застосовував, а саме стверджував про загибель "сотень дітей". Надати список загиблих дітей ЮНІСЕФ відмовилася.

Експерт BILD Юліан Репке акцентує: безумовно, у Секторі Гази гинуть діти, але їхня кількість та причина смерті залишається під питанням. "Бойовики ХАМАС часто використовують їх як живий щит та поширюють фейкові кадри", – резюмував він.

Після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль зникла безвісти 13-річна Яхель і з Великої Британії. Тепер її прибита горем сім’я повідомила, що дівчинка була вбита.

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