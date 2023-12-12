Загін смертників заїхав на вантажівці з вибухівкою до військового табору в Пакистані

Загін смертників із шести осіб в'їхав на вантажівці з вибухівкою до військового табору на північному заході Пакистану. Щонайменше шестеро офіцерів та ще 25 було поранено.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням офіцера місцевої поліції Камаля Хана, Ччастина будівлі обвалилася внаслідок вибуху.

За його словами, декілька бойовиків також відкрили вогонь, і між ними та силами безпеки тривала стрілянина, перш ніж трьох нападників було вбито. Унаслідок стрілянини декілька офіцерів у важкому стані були госпіталізовані.

За словами Хана, напад стався у місті Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном. Ця провінція є колишнім оплотом войовничого пакистанського угруповання Талібан, також відомого як Техрік-і-Талібан Пакистан або ТТП.

Новостворене бойове угруповання Tehreek-e-Jihad Pakistan, або TJP, яке вважається відгалуженням TTP, у своїй заяві взяло на себе відповідальність за напад, заявивши, що він був спрямований проти офіцерів, які перебували в поліцейській дільниці.

Це є найбільшою кількістю загиблих в одному нападі за останні роки, менше ніж за два місяці до виборів.

Теракт стався на тлі занепокоєння щодо проведення голосування, запланованого на 8 лютого і сплеску нападів бойовиків на північному заході та південному заході країни.

"Спробу проникнення на пост було припинено, що змусило терористів протаранити автомобіль з вибухівкою", – йдеться в заяві армійців.

Тимчасовий прем'єр-міністр Анваар уль Хак Какар засудив напад,

Наразі кілька поранених перебувають у критичному стані, повідомив офіційний представник державної служби порятунку Айзаз Мехмуд.

Раніше повідомлялося про масштабну пожежу в ТЦ в одному із найбільших міст Пакистану – Карачі. Загинули десятки людей.

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