Загинуло 36 людей: у Японії засудили до смертної кари палія 

У Японії 45-річного Сіндзі Аоба засудили до смертної кари через підпал анімаційної студії в Кіото.

Про це пише ВВС.

Пожежа сталася 2019 року — загинули 36 осіб і десятки отримали поранення. Тоді це стало наймасовішим вбивством в країні за останні майже 20 років.

Прокурори вимагали смертної кари, стверджуючи, що Аоба мав мотивацію напасти на студію — він вважав, що його роботу вкрали. Аоба стверджував, що Kyoto Animation організувала конкурс і вкрала роман, який він подав на розгляд. Тому в липні 2019 року він увірвався до студії під час робочого дня, розлив бензин на першому поверсі й підпалив його.

Сам Аоба отримав опіки понад 90% тіла під час пожежі й пізніше зізнався, що не очікував, що його дії спричинять смерть багатьох людей. Захист підсудного намагався довести, що він не усвідомлював наслідки своїх дій через психічний розлад. Стверджувалося, що чоловік страждає від галюцинацій, але суд не прийняв ці доводи. Сіндзі Аоба визнав провину в підпалі студії.

Нагадаємо, у Сингапурі вперше за майже 20 років стратили жінку. 45-річну Сарідеві Джамані визнали винною у продажі 30 г героїну.

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