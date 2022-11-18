Загинули на місці: з'явилися перші подробиці про жертв падіння ракети у Польщі

Чоловіки від ракетного удару загинули на місці.

Журналісти дізналися подробиці про двох жертв падіння ракети у Пшеводові (Польща) — чоловіків, які 15 листопада працювали на агропідприємстві.

Про це пише видання Daily Mirror.

Жертвами ракетного удару стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек. Через отримані травми чоловіки померли на місці.

Богуслав Вос працював майстром на зернопереробному заводі 40 років і жив і дружиною та літньою свекрухою, про яку він дбав. Дорослі діти чоловіка мешкають у Кракові.

Богдан Чупек жив у сусідньому селі Сетнікі та працював трактористом. Був близьким другом Богуслава Воса. У загиблого також залишилися дружина та діти.

Фото: Facebook

Як розповів журналістам мер Долобичова (до його складу входить Пшеводів) Гжегож Древнік, ракета впала на територію агропідприємства тоді, коли Чупек щойно прибув на склад на тракторі, повному зерна, оскільки Вос очікував зручного моменту, щоб розвантажити його.

Що відомо про ракетний удар у Польщі

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські військові випустили близько ста ракет. Дві ракети залетіли на територію Польщі.

МЗС Польщі офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам надали доступ до місця вибуху, спричиненого ракетою.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада пояснив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Водночас за даними польського міністра юстиції, на місці вибуху начебто виявили залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.

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