Загинули понад 280 людей: в Афганістані стався потужний землетрус (фото, відео)

Кількість загиблих через землетрус, вірогідно, зросте.

В Афганістані вночі 22 червня стався потужний землетрус магнітудою 5,9 балів. Він забрав життя щонайменше 280 людей, понад 200 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють Al Jazeera та Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 км.

Фото: Zebi Afridi/Twitter

Фото: Zebi Afridi/Twitter

Більшість загиблих - у провінції Пактика. Жертви є також у місті Хост та провінції Нангархар.

Влада повідомляє, що щонайменше 100 будинків було зруйновано. Тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха. Кількість жертв, вірогідно, зросте.

Землетрус також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

Нагадаємо, на північному сході Японії стався землетрус, в результаті якого щонайменше двоє людей загинули та десятки отримали поранення, а швидкісний потяг зійшов з рейок.

Фото: Anveshka Das/Twitter

Фото: Anveshka Das/Twitter

Фото: Anveshka Das/Twitter

Eyewitnesses from south-eastern #Afghanistan say that these homes were all demolished last night during the earthquake and under the rubble, bodies of the residents are buried. The number of casualties is still rising. pic.twitter.com/N3lfrK97VA — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) June 22, 2022

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province.



Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

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