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Загинули понад 280 людей: в Афганістані стався потужний землетрус (фото, відео)

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Загинули понад 280 людей: в Афганістані стався потужний землетрус (фото, відео)

Фото: Zebi Afridi/Twitter

Кількість загиблих через землетрус, вірогідно, зросте.

В Афганістані вночі 22 червня стався потужний землетрус магнітудою 5,9 балів. Він забрав життя щонайменше 280 людей, понад 200 осіб отримали поранення

Про це повідомляють Al Jazeera та Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 км.

Фото: Zebi Afridi/Twitter / ©
Фото: Zebi Afridi/Twitter
Фото: Zebi Afridi/Twitter / ©
Фото: Zebi Afridi/Twitter

Більшість загиблих - у провінції Пактика. Жертви є також у місті Хост та провінції Нангархар. 

Влада повідомляє, що щонайменше 100 будинків було зруйновано. Тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха. Кількість жертв, вірогідно, зросте.

Землетрус також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

Нагадаємо, на північному сході Японії стався землетрус, в результаті якого щонайменше двоє людей загинули та десятки отримали поранення, а швидкісний потяг зійшов з рейок.

Фото: Anveshka Das/Twitter / ©
Фото: Anveshka Das/Twitter
Фото: Anveshka Das/Twitter / ©
Фото: Anveshka Das/Twitter
Фото: Anveshka Das/Twitter / ©
Фото: Anveshka Das/Twitter

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