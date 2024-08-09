“Загинув безглуздою смертю”: у Празі помер відомий український хірург (фото)

У Празі 8 серпня загинув 45-річний хірург із Одеси Віталій Славнов. Чоловік стояв на трамвайній зупинці, коли під час зливи відвалився шматок карнизу від історичного будинку та пробив скляний дах.

Про це повідомили в поліції Чехії та друг загиблого Олександр Слемзін у Фейсбук.

Він розповів, що Славнов був видатним хірургом, засновником унікальної медичної клініки в Одесі та батьком трьох дітей.

“Один із найважчих днів у моєму житті. Сьогодні якоюсь безглуздою смертю загинув мій нещодавно знайдений друг Славнов Віталій. На трамвайній зупинці Лазарська впала якась гіпсова частина з даху. Я не знаю, що сказати… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів”, — написав Олександр Слемзін.

Загиблий Віталій Славнов / Фото: Олександр Слемзін

Після трагедії з будинку демонтували близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися, пише Radio Prague International. Місцева поліція розпочала розслідування за фактом смерті з недбалості.

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