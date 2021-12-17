Загинув на очах маленької доньки: батька забили до смерті, коли він прикрашав подвір'я до Різдва

Загинув на очах маленької доньки: батька забили до смерті, коли він прикрашав подвір'я до Різдва

Чоловік саме вішав різдвяні вогні з дочкою біля будинку.

У Чикаго, США, невідомі жорстоко забили до смерті чоловіка, який біля свого будинку вішав різдвяні прикраси з маленькою дочкою. Що стало причиною нападу, невідомо.

Про це пише The Metro з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними поліції, на батька трьох дітей, 49-річного Хосе Теллеса, напали двоє чоловіків із застосуванням "тупих предметів" біля його будинку. Чоловік саме тримав різдвяні вогники, коли на нього напали. У результаті, як зазначається, просто на очах у доньки з його голови текла кров.

Крики доньки почув сусід, який викликав поліцію і "швидку". Коли потерпілого ушпиталили, він ще дихав, але ч ерез чотири години судово-медична експертиза округу Кук констатувала його смерть.

Нападниками були двоє чоловіків, але їхній подальший опис не розголошується. Підозрювані залишаються на волі, а правоохоронці встановлюють мотиви нападу.

У Теллеса, який кілька років тому приїхав до США з Мексики, залишилися його дружина і троє дітей. У Гейдж-Парку він жив понад 10 років і сусіди запам'ятали його тим, що чоловік організував вечірки.

Смерть Теллеза припала на пройдешні вихідні, коли троє людей загинули і 24 були поранені в Чикаго. За даними департаменту поліції Чикаго, від минулого року кількість вбивств у місті зросла на 4%.

Як повідомлялос я, у ресторані на півдні Лондона на очах у нажаханих відвідувачів ресторану зарізали чоловіка.

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