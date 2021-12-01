Заглибився у жерло: чилійський пілот першим у світі пролетів над активним вулканом

Заглибився у жерло: чилійський пілот першим у світі пролетів над активним вулканом

До трюку екстремал готувався рік.

Пролітаючи над жерлом вулкана. Чилійський пілот Себастьян Альварес першим у світі промчав над вогняною горою у крилатому костюмі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.

Вінгс'ют - це, по суті, комбінезон, який збільшує площу поверхні людського тіла і дає змогу літати після стрибка з висоти. 36-річний колишній пілот використав таке вбрання, аби промчати над жерлом вулкана Вільярріка - одним з найактивніших у Південній Америці.

До трюку екстремал готувався рік, вивчав все про вогняні гори і повітряні потоки над ними. Після цього успішно заглибився у жерло і випірнув звідти на швидкості у 180 кілометрів за годину.

Нагадаємо, раніше в ефірі ТСН.19:30 показали приголомшливі стрибки і карколомні трюки , які потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

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