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"Загнали в кут і снайперськи розстріляли": в Росії невідомі вбили табун коней з лошатами

"Загнали в кут і снайперськи розстріляли": в Росії невідомі вбили табун коней з лошатами

Поліція порушила кримінальну справу.

У Алтайському краї Росії невідомі розстріляли табун коней з лошатами. Загинуло понад півсотні тварин.

Про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали з посилання на власника, який розповів, що 53 коня перебували на вільному випасі на полі між двома селами, коли на них напали.

"Їх загнали в кут і снайперськи розстріляли – по два постріли точно: під лопатку і під серце. Це не людина якась, звір! Так навіть фашисти не чинили", - розповів власник табуна.

За його словами, коні були на випасі останній місць, а він їздив перевіряти їх 2-3 рази на тиждень, але цього разу через туман поїздку відклали.

Зазначається, що за приблизними оцінками, збитки склали близько 5 млн рублів, поліція порушила кримінальну справу.