"Загнали в кут і снайперськи розстріляли": в Росії невідомі вбили табун коней з лошатами

Поліція порушила кримінальну справу.
У Алтайському краї Росії невідомі розстріляли табун коней з лошатами. Загинуло понад півсотні тварин.
Про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали з посилання на власника, який розповів, що 53 коня перебували на вільному випасі на полі між двома селами, коли на них напали.
"Їх загнали в кут і снайперськи розстріляли – по два постріли точно: під лопатку і під серце. Це не людина якась, звір! Так навіть фашисти не чинили", - розповів власник табуна.
За його словами, коні були на випасі останній місць, а він їздив перевіряти їх 2-3 рази на тиждень, але цього разу через туман поїздку відклали.
Зазначається, що за приблизними оцінками, збитки склали близько 5 млн рублів, поліція порушила кримінальну справу.