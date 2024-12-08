Загострення конфлікту в Сирії: курдські сили воюють з опозицією

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці увійшли в місто Манбідж на півночі Сирії

Курдські сили на північному сході Сирії зіткнулися з опозиційними угрупованнями в ході бойових дій, що розгорнулися переважно в регіоні Еріма.

Як повідомляє курдське агентство ANF NEWS, формування “Сил народної самооборони” протистоять збройним загонам сирійської опозиції, які отримують підтримку з боку Туреччини.

У публікації зазначається, що детальна інформація про ці зіткнення поки що відсутня.

Джерело в турецьких силах безпеки повідомило Reuters, що підтримувані Туреччиною сирійські повстанці увійшли в місто Манбідж на півночі Сирії, захопивши значну частину території, яка перебувала під контролем курдських сил, підтримуваних США.

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"Боротьба з YPG (Загони народної оборони – ред.) / PKK (Робітнича партія Курдистану – ред.) близька до завершення. Ведуться повітряні та наземні операції, щоб вибити Манбідж із-під контролю YPG/PKK", — заявило джерело, маючи на увазі курдське ополчення, що тривалий час утримувало місто.

За словами джерела, сили, які підтримує Туреччина, наразі контролюють 80% регіону Манбідж, площа якого становить кілька сотень квадратних кілометрів, і вже увійшли в місто.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.