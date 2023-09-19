Загострення конфлікту Вірменії з Азербайджаном: у Єревані люди штурмують будівлю уряду

Поліція Вірменії почала застосовувати спецзасоби проти протестувальників, які зібралися біля будівлі кабміну.

У столиці Вірменії Єревані у вівторок, 19 вересня, натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомляє NEWS AM.

Учасники акції протесту скандують заклики до відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який, на їхню думку, "нічого не робить" на тлі бойових дій.

Пізніше поліція Вірменії почала застосовувати спецзасоби проти протестувальників, які зібралися біля будівлі кабміну.

Зазначимо, у вівторок, 19 версня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Водночас у Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху. Пашинян також заявив, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки, адже її "можливості змінилися" внаслідок "подій в Україні".

У свою чергу влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху - вірменські сили у регіоні мають здатися.