Загострення конфлітку у Карабаху: в ISW відповіли, чи надасть РФ своїх військових

Росія "швидко дала сигнал", що не втручатиметься у збройне протистояння.

Американські аналітики вважають, що Росія не буде надавати так званих "миротворців" для участі у конфлікті між Азербайджаном та Вірменією у Карабаху.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські військові контактують з офіційними особами Вірменії та Азербайджану "на найвищому рівні". Речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила із загальною заявою, в якій закликала "всі сторони" припинити кровопролиття, стверджуючи, що російський миротворчий контингент у Нагірному Карабасі продовжує виконувати поставлені завдання, а шляхом до миру назвав підписані у 2020 та 2022 роках тристоронні російсько-вірмено-азербайджанські угоди", - йдеться у зведенні.

Ці заяви російських високопосадовців свідчать, що Росія "швидко дала сигнал", що не втручатиметься у збройне протистояння, вважають аналітики.

Тим часам пов’язаний з Кремлем "блогер" стверджує, що "російський миротворчий контингент не має жодних протоколів щодо застосування сили чи правил ведення бойових дій у Карабасі, натомість діє на основі мирної угоди від листопада 2020 року".

"Російські військові навряд чи віддадуть пріоритет "миротворчим операціям" у Карабаху на тлі війни в Україні", - запевняють в ISW.

Нагадаємо, Азербайджан 19 вересня почав військову операцію в Карабаху. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Ільхама Алієва негайно припинити військові дії в Закавказзі.

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