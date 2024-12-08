Загострення на Близькому Сході: ЦАХАЛ увійшов до буферної зони в Сирії - The Times of Israel

Ізраїльські танки увійшли до Сирії, пояснюючи це необхідністю реагувати на потенційні загрози.

Після краху режиму президента Сирії Башара Асада, з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією зі сторони Голанських висот.

Про це пише видання Times Of Israel.

Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією, ізраїльські війська увійшли до буферної зони в районі Кунейтри та розпочали артилерійський обстріл цього району.

У той же час, у ЦАХАЛ розповіли, яка ситуація насправді.

"Відповідно до оцінки ситуації після останніх подій у Сирії, включаючи проникнення озброєних осіб у буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в інших місцях, необхідних для її захисту, щоб гарантувати безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю. Ми наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії", - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ заявив, що продовжуватиме діяти, доки це буде необхідно, для збереження буферної зони та захисту Ізраїлю й його громадян.

Нагадаємо, сирійські повстанці увійшли до Дамаска, а президент Башар Асад покинув країну в невідомому напрямку. За інформацією Reuters, офіцери сирійської армії підтвердили, що правління Асада завершилося через стрімкий наступ повстанців.

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