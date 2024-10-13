Загострення на Корейському п-ові: КНДР приводить артилерійські війська у повну бойову готовність

Пхеньян і Сеул обмінялися гнівними попередженнями.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав привести в повну бойову готовність артилерійські підрозділи в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю
Про це пише Korea JoongAng Daily.
Таке розпорядження нібито отримали 8 артилерійських бригад.
Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap припускає, що на Корейському півострові може розпочатися війна через зростання напруженості.
Що цьому передувало
У п'ятницю Пхеньян звинуватив Сеул, що зі сторони Південної Кореї запустили безпілотні літальні апарати (БПЛА) з пропагандистськими листівками.
"Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник Південної Кореї, безумовно, призведе до жахливої катастрофи", – попередила Кім Йо Чон, впливова сестра диктатора Кім Чен Ина.
Натомість Міністерство оборони Південної Кореї попередило, що КНДР "побачить кінець свого режиму", якщо завдасть шкоди південнокорейцям.
Нагадамо, в ISW повідомили, що в Росії готують кілька тисяч солдатів із КНДР і можуть відправити на війну проти України.
На думку аналітика Віталія Портникова, можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".
Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.
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