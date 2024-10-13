Загострення на Корейському п-ові: КНДР приводить артилерійські війська у повну бойову готовність

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав привести в повну бойову готовність артилерійські підрозділи в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю

Про це пише Korea JoongAng Daily.

Таке розпорядження нібито отримали 8 артилерійських бригад.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap припускає, що на Корейському півострові може розпочатися війна через зростання напруженості.

Що цьому передувало

У п'ятницю Пхеньян звинуватив Сеул, що зі сторони Південної Кореї запустили безпілотні літальні апарати (БПЛА) з пропагандистськими листівками.

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"Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник Південної Кореї, безумовно, призведе до жахливої ​​катастрофи", – попередила Кім Йо Чон, впливова сестра диктатора Кім Чен Ина.

Натомість Міністерство оборони Південної Кореї попередило, що КНДР "побачить кінець свого режиму", якщо завдасть шкоди південнокорейцям.

Дрон над Пхеньяном, нібито випущений Північною Кореєю.

Нагадамо, в ISW повідомили, що в Росії готують кілька тисяч солдатів із КНДР і можуть відправити на війну проти України.

На думку аналітика Віталія Портникова, можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.

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