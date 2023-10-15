Загострення на півночі Ізраїлю: обстріли ракетами та збройні напади на прикордонні пости

Дев'ять ракет, запущених з території Лівану, перетнули територію Ізраїлю, п'ять з них були перехоплені.

У неділю, 15 жовтня, з території Лівану по північних регіонах Ізраїлю було завдано ракетних ударів. Після цього відбулися напади з використанням стрілецької зброї на ізраїльські військові пости уздовж кордону з Ліваном.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що дев'ять ракет перетнули територію Ізраїлю, п'ять з них були перехоплені, а чотири впали на відкритих територіях. Повідомлень про постраждалих або руйнування внаслідок нападу немає.

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У ЦАХАЛ заявили про артилерійський удар по пусковому майданчику на півдні Лівану.

Згодом палестинське угруповання ХАМАС заявило, що її ліванське відділення випустило близько 20 ракет по Нагарії “у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в Газі”.

Згодом відбулися обстріли прикордонних постів на кордоні з Ліваном зі стрілецької зброї. Повідомляється, що стрілянину було чути на кордоні з Ліваном, поблизу північного міста Кір'ят-Шмона.

За цей напад взяло на себе відповідальність угруповання "Хезболла".

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська відкрили вогонь у відповідь, а бойові гелікоптери завдавали ударів по цьому району.

Нагадаємо, ліванський бойовий рух "Хезболла", який підтримується Іраном, заявляє, що готовий приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю.

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