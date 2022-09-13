Загострення на Закавказзі: у Мережі показали відео нібито відступу контингенту РФ

У вірменських Telegram-каналах поширюється відео, на якому нібито знято російську базу, що розташовану на вірмено-азербайджанській прикордонній зоні у Вірменії.

У підпису до відео йдеться, що у перші секунди конфлікту між Азербайджаном та Вірменією російські миротворці "спішно покинули закріплені за ними місця базування". На відео вже видно азербайджанців та бронемашину російських миротворців.

Зазначимо, що вночі Armenian Military Portal скаржився з посиланням на своїх підписників, що незважаючи на початок загострення між Вірменією та Азербайджаном на 102-й російській військовій базі у Вірменії "нічого не відбувається".

"Навіть світло на території полку не горить", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, тобто напад на цю країну передбачає реакцію інших країн ОДКБ - Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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