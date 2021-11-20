Загострення ситуації на кордоні: Алієв та Пашинян погодилися на зустріч

Загострення ситуації на кордоні: Алієв та Пашинян погодилися на зустріч

Зустріч запланована на 15 грудня.

Азербайджанський президент Ільхам Алієв та вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян на тлі загострення конфлікту погодилися зустрітися під час саміту Східного партнерства.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

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"Після телефонних переговорів з Алієвим і Пашиняном ухвалено рішення про проведення зустрічі в грудні в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства", - написав дипломат.

Політики домовилися зустрітися, аби обговорити загострення ситуації в регіоні Південного Кавказу. Саміт відбудеться 15 грудня у Брюсселі.

Крім того, за словами Мішеля, між міністрами оборони Азербайджану і Вірменії встановлена пряма лінія. Вона "буде служити механізмом запобігання інцидентів".

Як повідомлялося, кілька днів тому нв вірменсько-азербайджанському кордоні сталися бої. Баку і Єреван звинуватили один одного у провокаціях. Це стало першим серйозним загостренням від середини літа 2021 року.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови російського президента Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

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