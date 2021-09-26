Загострення у Косово: НАТО і ЄС закликали Белград і Пріштіну до деескалації конфлікту

Загострення у Косово: НАТО і ЄС закликали Белград і Пріштіну до деескалації конфлікту

Цього разу конфлікт між Косово і Сербією виник через номерні знаки авто.

Євросоюз закликав владу Сербії та Косово вивести спеціальні підрозділи з Північного Косово (населеного переважно сербами), зняти блокпости та не допустити подальшої ескалації.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

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"Діалог за сприяння ЄС продовжує залишатися єдиною платформою для вирішення всіх питань між сторонами, зокрема ті, що стосуються свободи пересування та номерних знаків. Сербія і Косово повинні без попередніх умов розрядити ситуацію в регіоні шляхом негайного виведення поліцейських спецсил і розбору блокпостів", — сказав Боррель.

В НАТО також закликали Белград і Пріштіну до діалогу і негайної деескалації конфлікту.

Нагадаємо, що новий конфлікт між Сербією і частково визнаною державою Косово, незалежність якої Белград не визнає і вважає своєю територією, спалахнув минулого тижня.

Влада Косово вирішила не пропускати транспорт з сербськими реєстраційними знаками. На сербські автомобілі мали встановлювати тимчасові косовські номерні знаки — вартістю п'ять євро.

Серби Північного Косова почали натомість блокувати пропускні пункти. Сербія привела війська в прикордонних з Косово регіонах в бойову готовність. Влада Косово у відповідь ввела до регіону своїх спецпризначенців.

Зазначимо, що внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема Україна. Етнічна більшість Косово — албанці, які становлять понад 90% від всього населення. Водночас на Півночі Косово у районі Косовської Митровиці більшість населення — серби.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії відбулися сутички через інтронізацію митрополита Сербської церкви.

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