Загострення у Косово: НАТО і ЄС закликали Белград і Пріштіну до деескалації конфлікту

Цього разу конфлікт між Косово і Сербією виник через номерні знаки авто.
Євросоюз закликав владу Сербії та Косово вивести спеціальні підрозділи з Північного Косово (населеного переважно сербами), зняти блокпости та не допустити подальшої ескалації.
Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.
"Діалог за сприяння ЄС продовжує залишатися єдиною платформою для вирішення всіх питань між сторонами, зокрема ті, що стосуються свободи пересування та номерних знаків. Сербія і Косово повинні без попередніх умов розрядити ситуацію в регіоні шляхом негайного виведення поліцейських спецсил і розбору блокпостів", — сказав Боррель.
В НАТО також закликали Белград і Пріштіну до діалогу і негайної деескалації конфлікту.
Нагадаємо, що новий конфлікт між Сербією і частково визнаною державою Косово, незалежність якої Белград не визнає і вважає своєю територією, спалахнув минулого тижня.
Влада Косово вирішила не пропускати транспорт з сербськими реєстраційними знаками. На сербські автомобілі мали встановлювати тимчасові косовські номерні знаки — вартістю п'ять євро.
Серби Північного Косова почали натомість блокувати пропускні пункти. Сербія привела війська в прикордонних з Косово регіонах в бойову готовність. Влада Косово у відповідь ввела до регіону своїх спецпризначенців.
Зазначимо, що внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема Україна. Етнічна більшість Косово — албанці, які становлять понад 90% від всього населення. Водночас на Півночі Косово у районі Косовської Митровиці більшість населення — серби.
Раніше повідомлялося, що у Чорногорії відбулися сутички через інтронізацію митрополита Сербської церкви.