Загострення у Косово: Сербія направить НАТО запит із закликом ввести армію та поліцейських

Втім, він вважає, що його запит про розміщення сербських військових і поліцейських у Косово відкинуть.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що направить запит місії НАТО щодо розміщення своїх поліцейських та військовослужбовців у Косово через загострення ситуації.

Про це інформує місце видання Novosti.rs.

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Втім, він вважає, що його запит про розміщення сербських військових і поліцейських на території Косова відкинуть.

"Резолюція 1244 Радбезу ООН підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з KFOR (місія НАТО в Косово - ред.) про повернення сербського персоналу не було", - розповів сербський президент.

Тим часом, як пише "Балканський оглядач", президентка Косова Вйоса Османі повідомила про те, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести через підвищений рівень небезпеки.

Що відбувається у Косово

Нагадаємо, у Косово відбулася ескалація за участю сербів. Відомо, що суботу, 10 грудня, після затримання колишнього поліцейського Деяна Пантіча на КПП "Ярине" на півночі Косова місцеві серби на знак протесту почали будувати барикади та заблокували дороги вантажівками. Там лунають сирени та не працює інтернет та мобільна мережа.

Чергове загострення в Косові почалося після того, як спецпризначенці Косова увійшли до кількох районів на півночі території, населеної етнічними сербами.

Варто зазначити, що резолюція 1244 у 1999 році, після Косовської війни, дозволила міжнародну цивільну та військову присутність у тодішній Югославії та заснувала Місію тимчасової адміністрації ООН у Косово (МООНК).

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