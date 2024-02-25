Загострення у Придністров'ї: чи втрутиться Україна військовим шляхом – Зеленський відповів

За інформацією президента, поки невизнане Придністров'я не планує просити Кремль про так зване "приєднання" до РФ.

Молдова не зверталася до Україні з проханням про військову допомогу у вирішенні конфлікту у Придністров'ї.

Про це на пресконференції 25 лютого заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас війна триває - це перше. Ми воюємо з РФ - це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами (ред. - про можливу військову допоогу) не зверталася - це третє. Четверте, я не впевненний, що придністровці на це підуть (ред. - "приєднання" до РФ). Я не впевенний, з цієї інформації, яка є у мене", - сказав Зеленський.

Небезпека з Придністров'я: що відомо

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про "приєднання" до складу РФ. 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів і саме там нібито можуть звернутися до російського диктатора про анексію регіону.

Водночас, на думку військового експерта Вадима Денисенка, ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії близька до нуля.

Натомість заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін називає можливість офіційного "приєднання" невизнаного Придністровʼя до Росії цілком реальною.

Сьогодні, 25 лютого, у ГУР повідомили, що не сепаратисти Придністров'я 28 лютого не планують звертатися до Володимира Путін з проханням про "включення" до складу Росії.

Тим часом в ISW повідомили, що угруповання російських військ, яке наразі зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.