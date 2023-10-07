Загострення в Ізраїлі: поки люди гинуть, росіяни тішаться і глузують (скриншоти)

В Ізраїлі, де розпочалося загострення з бойовиками ХАМАС, гинуть люди. Однак росіяни і тут відзначились своєю жорстокістю.

З Ізраїлю з'являється дедалі більше жорстоких кадрів. Бойовики ХАМАС захопили кілька населених пунктів і вбивають усіх підряд, а росіяни в Мережі відкрито радіють вбивствам.

Журналіст Денис Казанський показав скриншоти висловлювань російських "воєнкорів" та інших представників країни-терористки.

"У російських Z-каналах панує радість і повний захват. Російські шовіністи щасливі.... Класика", - пише він.

Так званий "воєнкор" Дмитро Стешин пише, що не відчуває до розстріляних жінок і дітей жодної краплі жалю і співчуття. Телеведучий Сергій Мардан пише, що для Росії в цій різанині "є користь", якій "неможливо не порадіти".

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Коментарі росіян про події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Нагадаємо, політичний експерт та журналіст Віталій Портников пояснив, що напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль може мати серйозні наслідки і з точки зору міжнародної ситуації. За його словоами, одним із головних бенефіціарів цієї війни може стати російський президент Володимир Путін, уряд якого, як відомо, давно підтримує тісні контакти із ХАМАСом і був фактично першим урядом, який був готовий до діалогу з керівництвом цієї терористичної організації після того, "хамасівці" перемогли на парламентських виборах у Палестинській автономії.

Загострення в Ізраїлі 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

Згодом армія Ізраїлю назвала ці події війною і оголосила призов резервістів. Нині в частині, куди проникли бойовики, відбуваються жорстокі вбивства.

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