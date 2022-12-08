Загримовані під викраденого в Херсоні єнота російські школярі влаштували дивну акцію (відео)

Учні однієї зі шкіл зняли відео разом "із шефами з кемеровського ОМОН "Оберіг".

У російському Кемерово школярів загримували під викраденого окупантами в Херсоні єнота і записали з ними відеовітання загарбникам та самій полоненій тваринці.

Відповідний ролик з’явився у Мережі.

"Наші хлопці передали привіт єноту Херсі та його бойовим товаришам разом із шефами з кемеровського ОМОН "Оберіг", – йдеться у повідомленні кемеровської школи №74.

Так, на опублікованому відео зафіксовані школярі, загримовані під єнота та одягнені у військову форму з бордовими беретами на головах. Вони позують на тлі новорічної ялинки з подарунками та зброєю в руках. У зверненні діти передали привіт окупантам з Росгвардії Кузбасу та викраденому українському єноту.

Нагадаємо, єнот з Херсона був викрадений окупантами перед їхньою втечею з міста. Окрім майна цивільних, ворожі війська крали навіть тварин з місцевого зоопарку. У Мережі було викладене відео, як російський загарбник виловлює у вольєрі єнотів, хапаючи їх за хвости і кидаючи до коробки.

Цей факт обурив українців і вони зареєстрували на сайті президента петицію з пропозицією обміняти єнотів на одеський пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, який ось-ось мають демонтувати.

Водночас у Міністерстві культури України не проти обміняти викрадене з музеїв Херсонщини майно та єнотів на пам'ятники російським письменникам.

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