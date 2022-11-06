Загроза атаки по Саудівській Аравії: США направили військові літаки у бік Ірану – WP

США направили Військово-повітряні сили у бік Ірану через загрозу атаки по Саудівській Аравії.

США направили військові літаки у бік Ірану після нещодавніх повідомлень про можливу атаку з боку Ірану по Саудівській Аравії.

Про це пише видання The Washington Post.

"Коли нещодавні звіти розвідки попереджали про неминучі атаки іранських балістичних ракет і безпілотників по цілях у Саудівській Аравії, Центральне командування США запустило військові літаки, що базувалися в регіоні Перської затоки, у бік Ірану в рамках загального підвищеного стану готовності збройних сил США та Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.

Відправлення військових літаків стало ілюстрацією міцності та важливості партнерства США та Саудівської Аравії, пише видання.

У Байдена відреагували на небезпеку для Саудівської Аравії попри те, що у країн останнім часом виникли розбіжності щодо питання продажу нафти.

Так, Саудівська Аравія вирішила скоротити видобуток нафти попри її дефіцит на ринку.

"Те, що вони зробили, матиме певні наслідки", - сказав президент Байден після того, як Саудівська Аравія погодилася минулого місяця на зустрічі енергетичного картелю ОПЕК+, який вона очолюють, скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день.

Білий дім стверджував, що ці скорочення служать лише для підвищення цін, і вони принесуть користь Росії саме в той момент, коли США та їхні союзники намагалися перекрити нафтові доходи Москви, щоб підірвати її війну в Україні.

Небезпека для Саудівської Аравії

На початку листопада Саудівська Аравія попередила США, що Іран планує найближчим часом напасти на неї та Ірак задля відволікання свого населення від антиурядових протестів. Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил.

У МЗС Ірану повідомлення про напад на Саудівську Аравію назвали "безпідставними звинуваченнями".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія штовхає Іран до війни проти Саудівської Аравії. Це потрібно Кремлю, щоб відволікти увагу від війни в Україні.

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