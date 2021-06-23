Загроза близько: неподалік українського кордону зафіксували "індійський" штам коронавірусу

Уперше штам "Делта" виявили у Білорусі.

"Індійський" штам коронавірусу ("Дельта") уперше офіційно зафіксували у білоруській столиці Мінську. Виявлено мутацію в десяти зразках, які досліджували фахівці.

Про це повідомляють в МОЗ Білорусі.

Там розповіли, що десять досліджених зразків мали набір мутацій в шиповидном білку, характерних для "індійського" штаму. Окрім Мінська, в інших регіонах сусідньої країни циркуляція "індійського" штаму наразі не встановлена.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених у червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій у шиповидному білку, характерних для "індійського" варіанту (дельта, В.1.617.2). Тому можна констатувати, що "індійський варіант коронавірусу" виявлено в Білорусі. Водночас циркуляція цього варіанту в інших регіонах Білорусі не встановлена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Словаччині офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом "Дельта". Захворів чоловік, який приїхав до Словаччини із російського Санкт-Петербурга, де відвідував футбольний матч на Євро-2020.

Як повідомлялося, у науковців НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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